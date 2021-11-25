Горняк22: Война за парковочное место в Рубцовске закончилась поножовщиной

Покушение. Нож Фото: pixabay.com

Соседи долгое время не могли поделить место на парковке возле дома. Тогда один из них напал на конкурента и порезал его ножом

Житель Рубцовска получил 3,6 года колонии за нападение с ножом на своего соседа, причинив ему тяжкий вред здоровью, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края. Также он должен выплатить пострадавшему 350 тысяч рублей.

Как стало известно, между двумя соседями, проживающими на улице Алтайской, регулярно возникали ссоры из-за места на парковке. В итоге в июле 2021 года один из мужчин два раза ударил ножом соседа в грудь.

На суде обвиняемый частично признал свою вину, выдвигая разные версии – от состояния аффекта до действий в целях обороны.

Однако суд счел его виновным и назначил ему реальное наказание.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае мужчина нанес собутыльнику 65 ударов ножом. Во время распития спиртного осужденный не хотел уходить домой и решил отомстить хозяину, который его выгонял. Теперь ему придется провести в колонии 12 лет.

ТОЛК