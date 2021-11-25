Горняк22: Пила и воровала: что известно о пропавшей в Алтайском крае женщине с ребенком

Мать. Коляска Фото: pexels.com

Женщина находилась в реабилитационном центре с 6 октября. Там она ни с кем не конфликтовала и вела себя спокойно. Однако в середине ноябре покинула учреждение

Пропавшая 33-летняя Елена Симакова ушла с ребенком из реабилитационного центра, сообщает Mash Siberia.

Елена Симакова Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

После этого пропавшая зашла в гости к отцу, а после того, как покинула его дом, исчезла без следа.

Сейчас ее ищут волонтеры и сотрудники полиции. Следователи завели дело по статье «Убийство двух лиц».

По данным источника, женщина была трижды судима: за воровство и сбыт госнаграды, кражу еды и обоев. Однако по всем уголовным делам ей вынесли условный срок. Сейчас идет суд по еще одному уголовному делу – кража с незаконным проникновением в жилище.

С августа она стоит на учете из-за злоупотребления алкоголем. Также у нее есть долг в размере 27 тысяч рублей.

В реабилитационный центр она пришла 6 октября. По данным источника, там она «вела себя спокойно, ни с кем не ссорилась».

Ранее сообщалось, что женщина без вести пропала 17 ноября. Вместе с ней находился ее двухлетний сын в коляске.

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