Горняк22: Экс-сотрудника алтайского СИЗО подозревают в получении взятки от осужденного

Взятка. Наручники Фото: pixabay.com

Осужденный несколько лет платил сотруднику ФСИН, за это он разрешал ему пользоваться телефоном неограниченное время и закрывал глаза на нарушения

В Алтайском крае бывшего сотрудника следственного изолятора № 2 подозревают в получении взятки в 44 тысячи рублей от осужденного, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, в 2017-2018 годах подозреваемый частями получал деньги от содержащегося в следственном изоляторе осужденного. За эти средства сотрудник позволял мужчине без ограничений пользоваться телефоном и получать посылки без досмотра и не докладывал о выявленных нарушениях.

Преступление выявили сотрудники ФСБ и собственной безопасности регионального ФСИН. Против должностного лица возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ (Получение взятки).

Ранее «Толк» сообщал, что отец экс-депутата АКЗС отделался «условкой» по делу о коррупции. В суде первой инстанции бывшего директора компании «Строй-Мастер» Александра Трепакова хоть и признали виновным, но освободили от исполнения наказания за давностью лет. Его обвиняли в даче взятки сотруднику Госинспекции.

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