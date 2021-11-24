Горняк22: Власти приняли решение повысить зарплату бюджетникам еще больше в 2022 году

Зарплата. Деньги Фото: pixabay

Бюджетникам, категории которых не прописаны в указах президента, дополнительно повысят зарплаты на процент роста минимального размера оплаты труда

У всех бюджетников Алтайского края в 2022 году зарплата повысится не менее чем на 10,4%. Между первым и вторым чтениями проекта бюджета региона на будущий год власти приняли решение о значительной индексации оплаты труда работникам не только так называемых указных категорий (учителей, врачей и т. д.), но и всем остальным, сообщили в краевом заксобрании (АКЗС) и в правительстве региона.

Как повысят зарплату в 2022 году?

Работникам указных категорий (те, что прописаны в указах президента от 2012 года) – с 1 января на 15,9%.

Всем остальным работникам бюджетной сферы – с 1 января на 6,4%, с 1 октября – на 4%.

Ранее в проекте бюджета для последних учитывался только 4-процентный рост с 1 октября. Новое решение предусматривает увеличение расходов на оплату труда из бюджета на 986 млн рублей, сообщили в правительстве края.

Такое решение «позволит перекрыть негативные инфляционные процессы», – объяснил глава бюджетного комитета краевого заксобрания Антон Васильев. По сообщению пресс-службы правительства, такое решение «позволит сохранить сложившуюся дифференциацию в оплате труда разных категорий работников и учитывает новый размер МРОТ».

Как изменится МРОТ?

Как уже сообщалось, по решению федеральных властей МРОТ в 2022 году возрастет как раз на 6,4% – до 13 617 рублей без учета районного коэффициента. Он будет применяться к зарплатам бюджетников.

Размер минималки для внебюджетного сектора определяется специальным трехсторонним соглашением между правительством, профсоюзами и работодателями. Его, согласно проекту, предлагается повысить сразу на 28% – до 16 638 рублей без учета районного коэффициента. Об этом «Толку» сообщал глава крайсовпрофа Иван Панов. Подписание документа запланировано на 25 ноября – за день до сессии, где депутаты будут рассматривать проект бюджета.

Также, согласно допсоглашению, планируется определить размер индексации зарплат для работников коммерческих предприятий. В проекте значатся такие параметры:

на тех предприятиях, где средняя зарплата ниже 22 тыс. рублей, ее рост должен составить не менее 120%,

где от 22 тыс. до 26 тыс. рублей – не менее 115%,

где от 26 до 35 тыс. – не менее 110%,

где свыше 35 тысяч – на уровень инфляции.

ТОЛК