Горняк22: Алтайский край перешагнул отметку в 100 тысяч заболевших коронавирусом
Скорая помощь. Коронавирус. Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"
Всего в России сейчас 9,3 случая заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии умерли 264 тысячи заразившихся. Привиты в стране 36,5% населения (95-е место в мире)
В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 527 новых случаев заболевания коронавирусом. Такие данные 23 ноября передает региональный оперштаб.
Всего с начала пандемии число зараженных составило 100 372 человека, сред них 8 156 детей. За это же время выздоровели 71 354 человека, а умерли 6 967.
За эти сутки скончались 30 человек, в том числе 29 – от COVID-19.
В госпиталях на лечении сейчас находятся 3 557 человек, среди них 801 тяжелобольной, подключены к аппаратам ИВЛ – 298.
Прививаются на утро 23 ноября 977,6 тыс. жителей края.
Новые случаи инфекции
Барнаул – 146,
Бийск – 35,
Рубцовск – 27,
Алейск и Славгород – по 20,
Новоалтайск – 19,
Заринск – 17,
Змеиногорский район – 14,
Завьяловский, Михайловский и Родинский районы – по 13,
Кытмановский, Павловский, Поспелихинский и Усть-Калманский районы – по 12,
Алейский и Волчихинский районы – по 11,
Локтевский и Шипуновский районы – по 10,
Немецкий национальный и Третьяковский районы – по 9,
Яровое и Первомайский район – по 8,
Тогульский район – 7,
Ключевский и Кулундинский районы – по 6,
Калманский, Ребрихинский и Топчихинский районы – по 5,
Баевский, Мамонтовский и Романовский районы – по 4,
Благовещенский, Залесовский, Косихинский, Суетский и Троицкий районы – по 3,
Рубцовский район – 2,
Быстроистокский, Тальменский и Угловский районы – по 1.