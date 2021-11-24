Горняк22: В школьных столовых Алтайского края нашли нарушения

Питание. Школа. Столовая Фото: Толк

За первые девять месяцев 2021 года специалисты проверили десятки сотен проб, удельный вес несоответствующих нормам не превысил средние показатели

Роспотребнадзор нашел нарушения при проверке пищеблоков школьных столовых и детских садов в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

«Основными являются нарушения санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов на пищеблоках, несоблюдение требований санитарных правил при составлении примерных меню и ведении документации по организации питания», – говорится в сообщении.

Должностных лиц привлекли к административной ответственности, учреждениям выдали предписания устранить недочеты.

Всего за девять месяцев специалисты провели исследование около 5,5 тысячи проб готовых блюд на микробиологические показатели, химический состав и калорийность, а также на содержание витамина С.

«Удельный вес несоответствующих проб не превышает среднемноголетние показатели», – отметили в надзорном органе.

Ранее «Толк» сообщал о том, что на Алтае школы закрывают на неделю из-за ОРВИ и гриппа.

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