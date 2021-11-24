Горняк22: Аналитики рассказали, что покупают россияне в «Черную пятницу»

Семья. Покупки Фото: pexels.com

По словам экспертов, 71% опрошенных вообще не планируют совершать покупки в «Черную пятницу», а 19% россиян вообще не знают, что это означает. К скидкам заранее готовится каждый десятый

В период «Черной пятницы» россияне чаще всего по сниженным ценам и акциям покупают еду и напитки. Об этом стало известно из исследования Rambler&Co, сообщает РИА Новости.

«Чаще всего люди хотят купить еду и напитки (22%), а также праздничные подарки и лекарства (по 17%). 16% респондентов планируют купить бытовую технику, 13% опрошенных привлекают скидки на одежду и обувь, а 8% – на книги», – рассказали аналитики.

При этом самыми невостребованными оказались мебель и товары для дома (4%), косметика (2%) и украшения и аксессуары (1%).

85% опрошенных россиян также заявили, что доверяют скидочным ценам и проверяют предложения. 55% респондентов планируют потратить не более 3 тысяч рублей, еще 19% заявили, что их бюджет от 3 до 10 тысяч рублей. 11% тратят более 50 тысяч рублей.

При этом большая часть граждан еще не приняла решения о покупках, а 22% опрошенных заранее составили список покупок, 18% ответили, что могут спонтанно купить понравившийся товар.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае выросли цены на картофель и яйца. При этом цены на них остаются одними из минимальных по Сибири. В ноябре также подешевели репчатый лук, мороженная рыба, яблоки, рис и молоко.

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