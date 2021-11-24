Горняк22: Прямая линия с губернатором Томенко. Какие вопросы задают жители Алтайского края

Виктор Томенко Фото: Антон Червяков

Порядка 4 тысяч вопросов задали жители региона губернатору Виктору Томенко. Это первая телевизионная прямая линия с губернатором Алтайского края

Прямая линия с губернатором региона Виктором Томенко началась 23 ноября в 17 часов и окончилась в 19.30. Посмотреть ее можно было на сайте «Толка» во вкладке «Телеканал» или по ссылке tolknews.ru/tv. Также «Толк» провел прямую текстовую трансляцию.

QR-коды и вакцинация

17.07:

Очень много вопросов поступило по поводу отмены QR-кодов: жители региона не видят в них необходимости.

«Сейчас у нас новая волна, новый подъем заболеваемости и смертности. Ничего нового не придумано: необходимо вырабатывать коллективный иммунитет. Это ключ к разрешению ситуации. Для того, чтобы это сделать, необходимо, чтобы 80% были привиты», – сказал губернатор.

1 млн 800 взрослых, чуть более 800 человек привито. Еще 1 млн не вакцинировано. Чтобы достичь цифры в 80%, нужно привить около 1,6 млн человек.

«Если таким же темпами вакцинироваться, то нам на это понадобится 4-5 месяцев. Это время надо как-то прожить. Возможности здравоохранения не безграничны, хотя наши медработники выполняют героическую работу. Нельзя их оставлять один на один с этим заболеванием. Каждый должен как-то помочь: носить маски, соблюдать дистанцию, избегать мест массовых скоплений людей и вакцинироваться», – заявил Виктор Томенко.

22 ноября, 6:04

Очередь в моргах и умирающий бизнес. На Алтае поспорили о введении QR-кодов

Выручка некоторых арендаторов в ТЦ края после введения QR-кодов упала до 600 рублей в день, но без ограничительных мер пандемию победить вряд ли получится, считают эксперты

17.13:

Губернатор слышал о том, что некоторые люди оценивают введение QR-кодов как сегрегацию.

«Что я отвечу? К сожалению, приходится эти меры принимать. Они временные, вынужденные. Ничего приятного в принятии такого рода решений нет. Конечно, и в транспорте, и в магазинах нужно вводить. Но пойти на это мы не можем. Поэтому ввели в некоторых местах. И темы вакцинации выросли в 4 раза», – подчеркнул глава региона.

17.18:

«В Белокурихе работает только один пункт вакцинации, из-за чего формируются большие очереди», – задает вопрос Веры Адодиной корреспондент «Толка» Анастасия Дараган.

В крае развернуто более 200 центров вакцинации, а также два десятка передвижных пунктов. Это позволяет вакцинировать около 15 тыс. человек в день. Сейчас прививаются 10-11 тыс. человек.

«Вероятно, пункты простаивали, и их пришлось свернуть. Если же посещаемость выросла, необходимо пересмотреть этот вопрос», – отметил Томенко.

17.22:

«Почему не прививают тех, кто не может выйти из дома?», – спрашивает житель Барнаула Виктор Власенко.

Социальные службы региона имеют транспорт для того, чтобы доставить маломобильного человека к пункту вакцинации, отметил губернатор. Но доехать лично на дом к каждому человеку пока нереально.

«Специфика вакцинации такова, что во-первых, препарат должен правильно храниться, при -18 градусов. И врач должен понаблюдать за пациентом около получаса. Столько сил у нас на данный момент нет», – ответил Виктор Томенко.

17.25:

Елена Тупикина, Новоалтайск: «Из поликлиники Новоалтайска многие врачи переехали в Первомайский район по программе «Земский доктор», из-за чего городу стало не хватать специалистов. Как край планирует решить эту проблему?

16 сентября, 14:29

Минздрав прокомментировал ситуацию с нехваткой врачей-стоматологов в Рубцовске

По данным алтайского минздрава, проблема с нехваткой кадров по профилю «Стоматология» в целом характерна для всего региона

В крае в госучреждениях работает чуть более 8 тыс. врачей, 22 тыс. среднего медперсонала и 3 тыс. младшего. Нехватка врачей составляет около 800 человек, среднего медперсонала – около 2 тыс. человек.

«Большая работа ведется по привлечении кадров. Что такое врач? Шесть лет в университете, два года интернатуры. Около 600 специалистов ежегодно выпускается, 200 идут в поликлинику, еще 400 на дальнейшую подготовку. И примерно столько же, а последние годы чуть больше, выбывают на пенсию, уезжают в другие регионы, меняют профессию. Многие выгорают», – констатировал губернатор.

Яровое и ТЭЦ

17.36:

Прямое включение из Ярового. Инициативная группа горожан выделила самый животрепещущий вопрос.

Галина Волченко: «Мы просим помочь решить вопрос с реконструкцией или модернизацией нашей ТЭЦ, чтобы больше не было сбоев, и мы не мерзли. Также нам необходимо заключить договор на поставку качественного угля».

23 ноября, 18:13

Какие-то метаморфозы: Томенко оценил ситуацию на ТЭЦ Ярового

Он признал, что местные власти скрывали происходящее на станции, а теперь властям края придется эту зиму в речном режиме управлять неподготовленной ТЭЦ

«Мы уже давно работаем над этой проблемой. Нам пришлось забрали ТЭЦ из частных рук. Зиму-2019 прошли в ручном режиме, в 2020 году сбои были только на новогодних праздниках. Такая большая станция городу не нужна, но она единственная, мы это понимаем. К сожалению, в этом году к подготовке отопительного сезона отнеслись халатно: какую-то информацию скрывали от края, какую-то искажали. Нам сейчас необходимо сделать большую работу: решить проблемы с предыдущим собственником, сформировать новое техзадание. Также нужно решить, оставлять ли эту ТЭЦ или какие-то другие выходы искать. Эту зиму мы пройдем снова в ручном режиме. На этот счет люди могут быть спокойны, проблема у меня на контроле ежечасно», – уточнил губернатор.

В следующем году Виктор Томенко надеется «серьезно продвинуться» в решении проблем с ТЭЦ.

Убой скота

17.45:

Множество вопросов поступило с просьбами отменить приказ о запрете подворного убоя скота.

19 ноября, 8:03

«Перейдем на искусственные колбаски»: в Барнауле падает спрос на дорожающее мясо

Торговцы крестьянским мясом собираются уходить с рынка, так как из-за изменений правил по убою скота растут цены и падает спрос. Это может привести к нелегальной торговле свининой и говядиной на улице

«Решение это принято не федеральном уровне, и не принять его в регионе мы не могли. Отменено он не будет. У нас большая проблема по африканской чуме свиней. Для себя – пожалуйста, забивайте во дворах. на продажу – нет. Да, надо было больше боенских пунктов создавать. Но их создание – это частная инициатива. На мой взгляд, услуга доступна, не так много у нас районов, где нет таких пунктов. Мы сейчас должны сконцентрироваться на том, как они должны работать, и где их создавать. И я уверен, их число вырастет, и в короткие сроки проблема решится», – считает Томенко.

ДК в Маралихе и Алейске

17.48:

Антонина Лобанова, село Маралиха, Чарышский район: «На сельский ДК – это второй дом для жителей. Вот уже два года он закрыт, здание рушится, сердце кровью обливается. культурная жизнь села закончилась. Помогите нам восстановить ДК».

«Конечно, в селе, где живет 800-900 человек, нужен ДК. Мы рассмотрим вопрос руководством района, что можно сделать: включиться в федеральную программу, может быть, нацпроект», – ответил губернатор.

Также жители Алейска просят новый ДК. Виктор Томенко оказался в курсе ситуации, так как в этом году уже был в городе:

«Я убежден, что жители Алейска заслуживают хороший ДК. Наверное, придется возводить новый, а старый сносить. Этот вопрос мы взяли в работу».

Ветеран труда из Алтайского края

17.53:

Ольга Ракитская, ветеран труда Алтайского края, сообщила, что переехала в Краснодар, из-за чего лишилась выплаты за свое звание.

«Мы встречались с прокурором Алтайского края, и вышли с законодательной инициативой о том, чтобы сохранять выплаты. Законопроект уже прошел первое чтение в АКЗС. Думаю, что в январе 2022 года мы эту ситуацию поправим», – заверил Виктор Томенко.

Транспорт в селах

17.59:

Жители Заринского района жалуются, что между селами Кокорское, Стародраченино и Озерное нет автобусного сообщения. Некоторые села Рубцовского района не имеют связи с городом. Из Санниково сложно добраться до Барнаула. Также жительница барнаульского поселка Ягодное просит заменить старые автобусы.

«Нужно находить какой-то баланс, компромисс и для тех, кто возит, и для тех, кому нужно уехать. Порядка 330-350 маршрутов в регионе было пару десятилетий назад, но то перевозчики уходил, то населенные пункты становились меньше, и падал спрос. Количество маршрутов уменьшилось двукратно. 500 млн рублей выделено на закупку нового транспорта. Уже приобрели 193 единицы, поставка заканчивается. Ряд районов, около 50, захотели его получить», – отметил губернатор.

Сахарный диабет у детей

18.06:

Родители детей с сахарным диабетом просят рассмотреть вопрос мониторинга глюкозы за бюджетный счет.

«У нас более 850 детей с СД I типа. Вопрос этот находится в работе. Помпы и тест-полоски дети получают бесплатно, но непрерывного мониторинга, чтобы избежать бесконечного прокалывания пальцев, регион не обеспечивает. Прямого пути решения вопроса пока нет, если полностью взять на себя расходы – это около 200 млн рублей ежегодно. Минздрав, минфин и наш парламент могут заняться этим вопросом с точки зрения законодательства, поручение такое я даю», – подчеркнул Виктор Томенко.

Многодетные семьи

18.20:

Поступил вопрос от многодетных семей о льготах на транспортный налог — для большой семьи нужна большая машина, но льгота распространяется на авто менее 100 лошадиных сил.

«Нам нужно с минсоцзащитой проработать, какие льготы действительно необходимы. Полезть в маленькие льготы, совсем небольшие относительно общего размера выплат, которые потянут за собой многочисленные изменения налогового законодательства, не совсем целесообразно. Нам проще это учесть при индексации или при введении новых мер», – ответил губернатор.

В крае 30 тысяч многодетных семей. На их поддержку ежегодно выделяют более 7 млрд рублей – по 250 тысяч на семью.

18.24:

Вопрос о земельных участках для многодетных: люди долго ждут очереди, а участки зачастую не имеют коммуникаций и условий для строительства.

Виктор Томенко: «4,5 тысячи участков многодетным уже предоставили, в очереди стоят более 12 тысяч семей. Власти края готовят эти участки, ведь выделять их нужно с инфраструктурой. В 2019 году дали возможность семьям самим выбирать участок, но решающим образом на ситуацию это не повлияло. В некоторых регионах страны участок заменяют на денежную выплату. Мы разработали проект такого закона, первое чтение он прошел. Вместо земельного участка при наличии прав предлагается платить семьям 200 тысяч рублей. Начать можно с семей, где пятеро и более детей. Пообсуждаем».

Озеро в Павловском районе

18.31:

Жители села Шахи обеспокоены состоянием местного озера. Его с каждым годом все сильнее затягивает водорослями, оно заиливается. Сейчас практически негде купаться. А ведь по весне здесь проводят соревнования по ловле рыбы. «Мы на воде без воды, но чистить – это дорого для села», – говорят люди.

«Нужно посмотреть правовой статус водоема. Минприроды региона должно провести оценку озера для того, чтобы отправить заявку либо в федеральный центр, если водоем федеральный, либо если местный, посмотреть, какие у нас есть ресурсы для решения проблемы. Может быть, реализуем за счет средств края либо найдем инвесторов. Я прямо сейчас минприроды такое поручение даю», – ответил глава региона.

Газификация

18.35:

Затон, Новоалтайск, Бийск спрашивают, будут ли газифицировать населенные пункты. Жители поселка Гордеевский Троицкого района сетуют на то, что у половины людей нет газа.

«В крае газифицировано всего 125 населенных пунктов из 600. В селах с газом примерно 140 тыс. домовладений, и у половины газа нет – в основном из-за отсутствия коммуникаций до конкретного участка. В этом году президент издал указ о бесплатном подведении газа к участкам. Сегодня в газифицированных селах предстоит подключить порядка 73 тыс. домовладений. Мы с «Газпромом» подписали соглашение, за пять лет на газификацию края потратят больше, чем в любом другом регионе, 60 млрд рублей. Газ пойдет от Ребрихи на Славгород и на Рубцовск. Будет проложено 600 км магистрального газопровода и еще 400 км отводов», – заявил губернатор.

В целом газификация края оценивается в 16%.

Школа в Тальменском районе

18.42:

В Тальменском районе долго строят школу, обещанную губернатором в 2018 году. Стройка началась в 2019, но сроки сдвинулись. Люди переживают, сдадут ли объект в срок.

«За время стройки материалы подорожали. Но подрядчик обязался довести дело до конца. Мы в этой части по финансированию поможем. Сроки конечно, сдвинутся, скорее всего, в 2022 году объект сдадим. Если не с начала учебного года, то возможно, зимой – понадобится еще время на то, чтобы его приняли все контролирующие органы», – объяснил губернатор.

Продукты в Белокурихе

18.52:

Вопрос из Белокурихи: жители города ездят закупаться в Бийск продуктами, так как в местных магазинах цены «туристические» – выше среднего.

«Мы занимаемся ценами на продукты в межведомственном порядке: статистика, антимонопольная служба это контролируют. До меня такие сведения пока не доходили, возможно, за счет крупных сетей, которые есть в Бийске, некоторые товары подешевле. Мы этот вопрос проконтролируем, но общая тенденция по стране такова, что продукты дорожают, а если так, и нарушений с точки зрения антимонопольного законодательства нет, то и повлиять мы на это не можем», – ответил Виктор Томенко.

Жилье для детей-сирот

18.56:

Сироты Алтайского края, годами стоящие в очереди на жилье, спрашивают, как продвигается решение их проблемы.

«Ежегодно порядка 700 человек получают право на жилье как сироты. Где-то с 2015 года это жилье предоставляется, в год реализуется по 100-200 квартир – то есть цифры очень маленькие. К 85 млн рублей, которые ежегодно выделял на закупку жилья регион, мы добавили 200 млн, но очередь продолжает прирастать. В этом году порядка 400 семей получат ключи от квартир. Сейчас в очереди остается около 6 тыс. человек. Часть людей пошли в суд, порядка 1,5 тыс. решений уже есть. Не всякое жилье мы можем предоставить сироте, а рынок таков, что мы просто не имеем возможности всех обеспечить. Поэтому мы внесли изменения в законодательство, пошли другим путем: уже 11 жилищных сертификатов вручили. Люди могут добавить к ним свои деньги и приобрести жилье», – сообщил глава региона.

Змеиногорский район: снег и уголь

19.05:

Вопрос про очистку снега от Змеиногорского района: там всегда с этим большая проблема, особенно тяжело было прошлой зимой.

«За 2020-2021 годы мы выделили около 2 млрд рублей на снегоуборочную и дорожную технику, кое-где помогли решения федерального правительства. Приобрели около 130 единиц транспорта для ДСУ, и около 120 единиц предоставили муниципалитетам. От 5 до 10 единиц должно было достаться Змеиногорскому району. Совсем справиться со снегопадами невозможно, но качество и скорость работ повысить получится уже этой зимой», – ответил Виктор Томенко.

Также в регионе за пять лет должны построить около 35 км снегозадерживающих заборов.

22 ноября, 11:57

Депутаты АКЗС обсудили дефицит угля на рынке Алтайского края

По словам председателя комитета АКЗС по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Игоря Панарина, сейчас в угле нуждаются жители Поспелихинского, Хабарского и Новичихинского районов

19.08:

Елена Бубенчикова жалуется на качество угля и поставки: топливо из-за перебоев очень дорогое.

«В крае жгут примерно около 1 млн тонн угля. В этом году он подорожал, угледобывающим предприятиям стало интереснее продавать его за границу. Вопрос этот на законодательном уровне пока не отрегулирован. Дефицит сейчас есть. Оставить совсем край без угля мы не можем, осенью мы покувыркались, к ноябрю в рамках межведомственного взаимодействия топливо немного подтянули, но проработать вопрос с ценой пока не представляется возможным. Возможно, она немного отскочит назад, но скорее всего это новая реальность, с которой нам придется жить», – говорит губернатор.

Вода

19.13:

Крутихинский, Первомайский районы и поселок Сибирская долина жалуются на перебои с водой.

«Везде ситуация разная складывается, и в рамках нашей беседы невозможно ответить на все вопросы по воде. Надо через создание современных систем водоснабжения этот вопрос решать. Это большая проблема, требующая системного подхода», – ответил Виктор Томенко.

Личная просьба

19.22:

Жительница Барнаула Наталья Боб обратилась с личной просьбой: помочь отдохнуть в санатории с двумя сыновьями, имеющих статус «дети-инвалиды».

Виктор Томенко заявил, что такую возможность семье предоставят. Больше 11 тыс. детей в крае имеют инвалидность, около 9 тыс. получают путевки ежегодно в лечебные учреждения либо санатории.

«Из-за пандемии в 1,5-2 раза возможности обеспечения путевками снизились. Иногда бывают сложные случаи, когда трудно подобрать учреждение ребенку в силу его заболевания. Я попрошу минсоцзащиты связаться с Натальей Сергеевной и уточнить все моменты», – заверил глава региона.

Прямая линия длилась 2 часа 43 минуты.

Порядка 4 тысяч вопросов задали жители региона за две недели. Каждый из них взяли на рассмотрение вне зависимости от того, прозвучал ли ответ в эфире.

ТОЛК