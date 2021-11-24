Горняк22: Томенко сказал, почему нет ничего хорошего в решении о введении QR-кодов

Виктор Томенко Фото: скрин с YouTube

Глава Алтайского края сказал, что такие меры приходится принимать, так как на кону стоят жизни людей, и призвал помочь медикам

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время прямой линии 23 ноября объяснил, из чего исходил, принимая решение о введение QR-кодов для прохождения в места скопления граждан – ТЦ, рестораны, фитнес-центры и т. д.

Он рассказал, что сейчас в крае вакцинировано около 800 тыс. взрослых. А нужно 1,5-1,6 млн, чтобы достичь коллективного иммунитета – 80-90%.

«Из чего мы исходили? Да, 1 млн человек оказался вне возможности доступа к этим пространствам. Их возмущению нет предела. Мы это слышим и относимся с уважением к любой позиции. Но звучат же какие позиции? Что это сегрегация, нарушение Конституции. Что я отвечу? Приходится эти меры принимать, решая задачи более важного порядка, связанные со здоровьем и с жизнью многих людей. Эти меры временные, вынужденные. Как только ситуация улучшится, мы будем их отменять. Это ненормально. Ничего приятного в принятии такого рода решений нет», – сказал губернатор.

Однако он напомнил, что звучат также призывы запрещать вход в общественный транспорт, в продуктовые магазины. «По-хорошему надо бы. Но перекрыть доступ совсем невозможно – последствия непредсказуемы, если пойти на полный круг мер. Не можем мы себе такого позволить. Но ограничив доступ даже в некоторых местах, мы уже ограничиваем распространение инфекции», – добавил глава региона.

Он сообщил, что темпы вакцинации после введения ограничений выросли в три-четыре раза:

«Я надеюсь, что такими темпами где-то в первом квартале мы можем говорить о достижении показателей коллективного иммунитета».

Томенко назвал QR-код легкой технологической вещью, позволяющей убедиться, сделал человек прививку или нет.

Губернатор подчеркнул, что возможности системы здравоохранения не безграничны.

«Два года наши врачи, по сути, выполняют героическую работу. Но сколько можно прожить так? Этот вопрос тоже нужно задать. Нельзя только медицинских работников оставлять один на один с этой инфекцией. Мы все вместе должны помочь. Надо на этот период особое внимание уделить соблюдению санитарных правил», – призвал глава региона.

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