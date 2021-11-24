Горняк22: В мэрии Барнаула опровергли отстранение непривитых педагогов

Администрация Барнаула Фото: Анна Меньшикова

По распоряжению главы местного Роспотребнадзора, до 22 ноября подавляющее большинство учителей должно было поставить хотя бы первый компонент вакцины

В Барнауле не отстраняли от работы педагогических работников из-за отсутствия у них прививки против коронавируса. Об этом «Толку» сообщили в пресс-центре мэрии города.

«Отстраненных педагогов в образовательных организациях нет», – заявили здесь.

По последним данным мэрии, в городе привиты более 85% учителей, еще 12% имеют медотвод.

Днем ранее в СМИ появилась информация в том, что в Барнауле вслед за Бийском невакцинированных педагогов перестали допускать до работы. Власти наукограда между тем также утверждают, что не зарегистрировали ни одного такого случая.

Ранее главный государственный санитарный врач региона подписал постановление, согласно которому до 22 ноября педагогам образовательных организаций следует пройти вакцинацию первым компонентом прививки, до 22 декабря – вторым компонентом. Согласно документу, прививку должны поставить не менее 80% педсостава.

ТОЛК