Горняк22: Какие-то метаморфозы: Томенко оценил ситуацию на ТЭЦ Ярового

Яровое Фото: канал "Толк"

Он признал, что местные власти скрывали происходящее на станции, а теперь властям края придется эту зиму в речном режиме управлять неподготовленной ТЭЦ

«Подготовку к зиме этого сезона упустили. В отчетах было написано одно, по факту происходило другое. Работали на непроектных углях и закоксовали оборудование так, что нет перспективы быстро выйти из ситуации. Скрыли это. Сегодня идет расследование. Мы были вынуждены снова взять управление в свои руки», – так губернатор края Виктор Томенко охарактеризовал причины острейшей ситуации на ТЭЦ Ярового. Во время прямой линии 23 ноября он разъяснил жителям, стоит ли им волноваться.

Жительница Ярового очень волновалась, задавая вопрос, смешивая просьбы и благодарность: «Убедительная просьба решить проблему нашей ТЭЦ, которая единственная несет отопление. Мы, конечно, всегда с благодарностью обращаемся к вам и знаем, что поможете. Мы просим помочь в реконструкции нашей ТЭЦ и оказать содействие в заключении договоров на поставку угля с качественным производителем».

Томенко напомнил, что «со станцией происходили некоторые метаморфозы»: она была то в муниципальной собственности, то в частной, два раза переходила из рук в руки.

«Два года назад ситуация обострилась настолько, что вынуждены были вмешаться краевые власти. Станцию были вынуждены забрать. Тогда удалось в режиме ручного управления зиму прожить», – сказал губернатор. Прошлый сезон прошли относительно спокойно, а в этом – снова ЧП.

«Станция старая, большая по мощности. На сегодня на такой город она такая не нужна. Но это единственный источник теплоснабжения. Но если провести понятный объем работ, если использовать хорошее проектное топливо, то вполне можно было бы продолжать эксплуатировать эту систему теплоснабжения, параллельно занимаясь разработкой перспективы. Что делать-то? То ли обновлять оборудование внутри ТЭЦ? То ли переходить на модульные котельные? То ли готовиться к приходу газа?» – рассуждал глава региона

Виктор Томенко Фото: Антон Федотов / пресс-служба правительства Алтайского края

Сейчас к управлению ТЭЦ подключили специалистов Сибирской генерирующей компании, «Алтайкрайэнерго». «Думаю, они смогут кризисную ситуацию преодолеть», – успокоил горожан Томенко. Но прямо сказал, что финансовая ситуация на ТЭЦ аховая и ей не хватает даже на минимальное содержание тех денег, которые жители платят за тепло.

«Ситуация такова, что денег, которые станция получает, не хватает на все затраты: зарплату, уголь и ремонт. В итоге по 250 млн рублей ежегодно мы из краевого бюджета вынуждены добавлять. Другим же мы не платим за то, что они просто работают. И еще в голове нужно держать, что бывшему собственнику нужно деньги отдать, мы же у него забрали станцию, а он же за нее деньги платил», – разъяснил Томенко.

Кроме того, добавил он, еще «ни шагу не сделано, чтобы разработать техзадание для новой системы теплоснабжения города».

Пока край выделил дополнительно Яровому 120 млн рублей на закупку угля. Этого должно хватить до середины января.

«Придется этот зимний период проходить в ручном режиме, – резюмировал губернатор. – Задача – в любом случае не дать людям замерзнуть. Сконцентрировали необходимое оборудование. Смотрим, что еще нужно сделать – на случай, если вдруг что-то произойдет».

Он сказал, что ситуация находится на его контроле «в почти ежедневном режиме», а у профильных министров – в ежечасном.

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