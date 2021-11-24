Горняк22: Томенко посетовал на ажиотажные цены на мясо на фоне запрета подворого убоя

Виктор Томенко Фото: Антон Федотов / пресс-служба правительства Алтайского края

Глава алтайского правительства призвал услышать — пути назад нет, забивать скот на продажу во дворах больше нельзя, и никто это решение не отменит

«Мы должны понять, что обратного пути нет. Это реальность, в которой нам жить. Надо сконцентрироваться на том, где должны функционировать бойни, как, какой будет цена оказания услуг и так далее», – прямо ответил губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время прямой линии 23 ноября на многочисленные вопросы жителей относительно недавнего запрета на подворовой убой скота.

Он признал, что тема вызвала огромный резонанс и «возмущению нет предела», в том числе со стороны перекупщиков и продавцов такого мяса. Но напомнил, что «вопрос не новый». Техрегламент Таможенного союза, предусматривающий такой запрет, приняли еще в 2014 году. Алтайский край оказался в числе последних регионов, не отменявших такой убой скота.

«Нашли для этого лазеечку. Действовали советские правила 1971 года. Я этого года рождения! Но в прошлом году их отменили. Всё, никаких правовых зацепок у нас не досталось. Тянуть дальше – получать санкции от надзорных органов и иметь большие проблемы, вплоть за дисквалификации должностных лиц, ответственных за эпизоотию», – объяснил глава региона.

12 ноября, 8:51

«Пойдут под нож»: алтайские села боятся не потянуть новые правила забоя скота

Руководители сельхозуправлений Алтайского края предполагают, что новые правила по убою скота приведут к сокращению поголовья в ЛПХ

Он напомнил, что в крае, как и в стране в целом есть проблемы по распространению африканской чумы свиней, ящура.

«Все это накладывает ограничения на работу сельхозпроизводителей. Бесконечно это продолжаться не могло. Забивать скот для целей продажи во дворе нельзя. Решения приняты. Другого варианты у нас не было», – резюмировал он.

Он признал, что, наверно, можно предъявить претензии власти по поводу подготовки к введению запрета. «Но это еще и вопрос инициативы. Сколько захотело предпринимателей этим заниматься, столько у нас дополнительных боен за это время и появилось», – отметил губернатор.

Он считает, что спрос будет рождать предложение – и число боен вырастет. А власти будут помогать тем, кто их соберется развивать. «Не так много районов осталось, где их еще нет», – сказал Томенко.

По его оценке, запрет может привести к росту цен процентов на 10. Но признал, что «на этом ажиотаже, слухах, возмущении цены заходили, мясо то есть, то нет». Но он уверен, что ситуация быстро успокоится.

Между тем, напомним, предприниматели, торгующие мясом на рынке задумываются о смене месте работы. Они говорят, что на фоне запрета оборот сократился в разы, и переживают, что забивать скот теперь будут «втихоря».

ТОЛК