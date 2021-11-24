Горняк22: Актер из сериала «Воронины» умер от последствий коронавируса

Михаил Зубов Фото: кадр из фильма "Спасская"

Жена актера рассказала, что он почти две недели провел в реанимации из-за коронавируса. Врачам спасти артиста не удалось

11 ноября умер российский актер и продюсер 42-летний Михаил Зубов. Об этом на своей странице в соцсети рассказала руководитель «КиноЛицея» Елена Володина.

«Ушел из жизни наш друг, прекрасный человек, талантливый артист Миша Зубов. Не знаю, как теперь с этим жить. Миша, прости!» – написала она.

По словам супруги актера Натальи Гердт, причиной смерти артиста стало тяжелое течение коронавируса и пневмония. Михаил Зубов 13 дней пролежал в реанимации, но врачам не удалось его спасти, сообщают «Известия».

Михаил Зубов был выпускником школы актерского мастерства «Артанде». В 2018 году он дебютировал в кино. Всего он снялся в 12 лентах, среди которых фильм «Тренер», сериалы «Капкан для монстра», «Лихач» и «Воронины»

Ранее стало известно, что умерла народная артистка России Нина Русланова. Актриса скончалась после продолжительной болезни. Причиной ее смерти мог стать коронавирус. Артистка некоторое время отказывалась от госпитализации, а в больницу попала уже с вирусной пневмонией и аритмией.

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