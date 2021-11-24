Горняк22: День моржа в России 2021: история и интересные факты

Что такое День моржа, когда его отмечают и чей это праздник Фото: Фото: pixabay.com

24 ноября в России традиционно отмечают День моржа. Рассказываем, что это за праздник, его историю, а также делимся интересными фактами

История Дня моржа

День моржа учредили в 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы и Совета по морским млекопитающим. Он создан для того, чтобы привлечь внимание общества к проблемам тихоокеанских моржей, которые ведут к сокращению их численности. Об этом сообщает портал calend.ru.

Дата празднования выбрана не случайно. Моржи в последние осенние дни покидают арктическое побережье Чукотского моря и отправляются на зимовку в Берингов пролив. В это время они становятся очень уязвимыми и нуждаются в защите.

Интересные факты о моржах

Моржи – одни из самых крупных ластоногих морских млекопитающих.

Ученые выделяют два подвида моржей – тихоокеанский и атлантический.

Самцы массивнее и крупнее самок. Их вес в среднем 1700 кг, некоторые достигают и двух тонн.

Эти млекопитающие умеют замедлять свой сердечный ритм, чтобы выдерживать низкие температуры ледяных вод.

Длина самцов моржей составляет от 2,7 до 4,5 метров, а самок – от 2,2 до 3,7 метров.

Новорожденные детеныши моржей весят около 70 кг.

Беременность у моржей длится 15 месяцев. Обычно они дают потомство один раз в три года.

В переводе с древнегреческого слово морж означает «ходящий на зубах».

У моржей есть два врага в природе – это косатка и полярный медведь, которых охотятся на детенышей этих млекопитающих.

Моржи питаются рачками, моллюсками, беспозвоночными и рыбой.

Морж Фото: pixabay.com

Источник

ТОЛК