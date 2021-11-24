Горняк22: Что нужно приготовить на обед 24 ноября: народные приметы на Федора Студита
Суп. Еда. Кулинария Фото: Pixabay
В этот день на Руси наши предки готовили и употребляли в пищу горячие щи, ждали наступление зимы и наблюдали за погодой
24 ноября отмечается народно-христианский праздник «Федор Студит». По-другому его называют «Федор Студеный», «Студенец», «Федор Мороз», «Федоровы ветры» и «Федор Поминальник». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.
Народные традиции 24 ноября
Наши предки проводили этот день дома рядом с печкой и горячими щами. Они говорили: «На печке да около горячих щей и в Студитов день не застудишься». Считалось также, что чем больше горячий щей приготовить, тем теплее будет зима.
24 ноября наблюдали за погодой и предсказывали зиму. Говорили, что каким будет Федотов день, такой будет и вся зима.
По Фёдору судили и о будущем урожае ягод и грибов. Если на небе было много звезд — к лету можно было запасать корзины и туеса.Зима. Дорога. Лес Фото: Pexels
Народные приметы 24 ноября
- Если светит солнце, то погода скоро испортится и похолодает.
- Идет мокрый снег или стоит ясная погода, то до 4 декабря еще случатся оттепели.
- Если на улице тепло, то зима будет теплой и наоборот.
- Если начался дождь – быть теплу до праздника Введения (4 декабря).
- Сильные ветры в этот день сулят холодную зиму.
- Если на Фёдора пожениться или заслать сватов, то молодые будут несчастливы в браке.
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