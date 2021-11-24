ГОРНЯК22 25.11.2021
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Горняк22: Что нужно приготовить на обед 24 ноября: народные приметы на Федора Студита

Горняк22
21 час Ago

Суп. Еда. Кулинария Фото: Pixabay

В этот день на Руси наши предки готовили и употребляли в пищу горячие щи, ждали наступление зимы и наблюдали за погодой

24 ноября отмечается народно-христианский праздник «Федор Студит». По-другому его называют «Федор Студеный», «Студенец», «Федор Мороз», «Федоровы ветры» и «Федор Поминальник». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 24 ноября

Наши предки проводили этот день дома рядом с печкой и горячими щами. Они говорили: «На печке да около горячих щей и в Студитов день не застудишься». Считалось также, что чем больше горячий щей приготовить, тем теплее будет зима.

24 ноября наблюдали за погодой и предсказывали зиму. Говорили, что каким будет Федотов день, такой будет и вся зима.

По Фёдору судили и о будущем урожае ягод и грибов. Если на небе было много звезд — к лету можно было запасать корзины и туеса.

Зима. Дорога. Лес1 Зима. Дорога. Лес Фото: Pexels

Народные приметы 24 ноября

  • Если светит солнце, то погода скоро испортится и похолодает.
  • Идет мокрый снег или стоит ясная погода, то до 4 декабря еще случатся оттепели.
  • Если на улице тепло, то зима будет теплой и наоборот.
  • Если начался дождь – быть теплу до праздника Введения (4 декабря).
  • Сильные ветры в этот день сулят холодную зиму.
  • Если на Фёдора пожениться или заслать сватов, то молодые будут несчастливы в браке.

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ТОЛК

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