Горняк22: Когда День благодарения в 2021 году и как его отмечают

Праздник. Застолье. Ужин. Семья Фото: pexels.com

День благодарения считается одним из самых популярных праздников в США. С ним связан ряд традиций, которые американцы передают из поколения в поколение

Какого числа День благодарения

Дата праздника каждый год уникальна, его отмечают в четвертый четверг ноября. В 2021 году День благодарения выпадает на 25 ноября.

История Дня благодарения

День благодарения (Thanksgiving Day) национальным праздником стал в 1789 году. Тогда первый президент страны Джордж Вашингтон предложил отмечать его 26 ноября. Об этом пишет портал calend.ru.

Праздновать его в четвертый четверг ноября стали только в 1864 году указом Авраама Линкольна.

Впервые же День благодарения отметили еще в 1621 году английские колонисты, которое жили в Плимутской колонии. Предстоящая зима для них обещала быть тяжелой и голодной, поэтому губернатор решил поднять дух своих подчиненных и устроил им праздник.

Традиции Дня благодарения

Праздник. Застолье. Ужин. Семья Фото: pexels.com

В День благодарения существует множество традиций, которые свято соблюдаются американцами. В этот день все члены семьи собираются вместе и обязательно идут в церковь, а после службы устраивают праздничный обед.

Перед праздником популярной становится благотворительность. Американцы посещают приюты, делятся едой с бездомными и жертвуют денежные средства. Собранные подарки в канун праздника благотворительные организации раздают нуждающимся.

Важный атрибут этого дня – индейка. Ее употребляли в пищу колонисты на самом первом праздновании Дня благодарения, откуда и пошла эта традиция.

Также в этот день устраивают веселья и костюмированные парады в одеждах 17 века и костюмах индейцев.

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