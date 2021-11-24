Горняк22: Более 807 тысяч жителей Алтайского края привились от коронавируса

Вакцинация. Прививка. Фото: Виталий Барабаш

Для формирования коллективного иммунитета среди жителей региона необходимо вакцинировать около 1,8 млн человек, то есть еще более половины от этого числа

807,1 тыс. жителей Алтайского края полностью привиты от коронавирусной инфекции. В их числе те, кто получил две прививки или вакцинировал однокомпонентным «Спутник Лайт». Таковы данные на утро 23 ноября. При этом всего сейчас прививается более 977 тыс. человек, среди которых 132,6 тыс. человек пока получили только первый компонент вакцины.

Между тем, в регионе уже 37,8 тыс. человек привились повторно, пройдя ревакцинацию.

Всего на сегодняшний день Алтайский край получил более 1,14 млн комплекта вакцины против COVID-19.

В ходе прямой линии, говоря о темпах вакцинации в крае, губернатор региона Виктор Томенко отметил, что после введения ограничений они выросли в три-четыре раза. Он также выразил надежду, что при условии сохранения этих темпов можно надеяться на достижение коллективного иммунитета уже в первом квартале 2022 года.

Напомним, на 23 ноября общее число заболевших коронавирусом в крае 100 372 человека, среди которых 8 156 детей. С начала пандемии выздоровели 71,3 тыс. человек, умерли 6 967.

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