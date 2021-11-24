Горняк22: В Барнауле автомобилистка на Land Cruiser протаранила дерево
Знак. ДТП Фото: pexels.com
На опубликованных кадрах с регистратора ехавшей позади машины видно, что внедорожник подскочил на дорожной неровности и выехал на обочину
В Барнауле Land Cruiser под управлением автомобилистки врезался в дерево на повороте. Об этом сообщает паблик «Барнаул 22».
Авария произошла вечером 22 ноября на пересечении улицы Профинтерна и Рыночного проезда.
Комментаторы предположили, что виной всему могла стать кочка на дороге.
Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле такси с пассажиркой влетело на скорости в трамвай.