Горняк22: В Барнауле автомобилистка на Land Cruiser протаранила дерево

Знак. ДТП Фото: pexels.com

На опубликованных кадрах с регистратора ехавшей позади машины видно, что внедорожник подскочил на дорожной неровности и выехал на обочину

В Барнауле Land Cruiser под управлением автомобилистки врезался в дерево на повороте. Об этом сообщает паблик «Барнаул 22».

Авария произошла вечером 22 ноября на пересечении улицы Профинтерна и Рыночного проезда.

Комментаторы предположили, что виной всему могла стать кочка на дороге.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле такси с пассажиркой влетело на скорости в трамвай.

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