Горняк22: По факту гибели людей на пожаре в Горно-Алтайске возбудили уголовное дело

Место происшествия Фото: СУ СКР по Республике Алтай

Эксперты установили, что источником возгорания стала дровяная печь. В момент происшествия в доме находились четыре человека, в том числе ребенок. Взрослые были пьяны

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели на пожаре в Горно-Алтайске трех человек, в том числе девятилетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Инцидент произошел 21 ноября – пожар уничтожил частный дом на улице Плодово-Ягодной.

По данным следствия, в здании кроме хозяйки дома с сыном находились ее сожитель со своим братом, взрослые распивали спиртное.

«Около 15 часов сожитель хозяйки дома обнаружил, что в месте установки печи начался пожар, и стал его тушить. Несмотря на принимаемые меры, огонь быстро распространился. Из-за густого дыма мужчина не смог найти находившихся в доме людей, и ему пришлось покинуть горящее жилище. Оставшиеся в доме женщина с сыном и их гость погибли», – говорится в сообщении.

МЧС уже подтвердило, что причиной пожара стало нарушение правил установки и эксплуатации печного отопления. По делу назначены экспертизы, продолжается расследование.

ТОЛК