Горняк22: Десятки человек отравились роллами в Новосибирской области

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В прокуратуре рассказали, что Роспотребнадзор взял продукты из кафе на проверку. Всех работников заведения отправили в больницу на осмотр

В Татарске Новосибирской области более 20 человек отравились после покупки еды в кафе, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Стало известно, что местные жители обратились в больницу с подозрением на отравление. Все они заявили, что покупали еду в местном суши-кафе и после приема пищи почувствовали себя плохо.

В региональном минздраве рассказали, что в настоящее время за медицинской помощью обратились 26 пациентов, из которых семь – школьники. Одну женщину госпитализировали. Остальные проходят амбулаторное лечение. Их состояние удовлетворительное.

В самом кафе инцидент опровергли и списали все на проделки конкурентов, сообщает «Говорит Москва».

«Мы предполагаем, что это происки конкурентов. Как только анализы подтверждают, что все в порядке, мы подаем иск в суд, и пусть правоохранительные органы разбираются, откуда «ноги растут», – заявила владелица франшизы Мария Рыжова.

Следователи проводят доследственную проверку по факту случившегося. Проверку также организовала прокуратура.

Ранее стало известно, что 40 россиян отравились в четырехзвездочном отеле в Египте. После происшествия отель в Хургаде закрыли за нарушение норм санитарной безопасности, а туристов расселили в другие гостиницы. Местные власти выясняют, только ли россияне пострадали в отеле.

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