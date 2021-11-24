Горняк22: В РЖД рассказали о версиях ДТП легковушки с поездом в Алтайском крае

ДТП с поездом Фото: "Инцидент Барнаул"

Это уже не первый случай ДТП на железной дороге. Всего в Алтайском крае за этот год произошло уже шесть таких аварий, в которых погибли три человека

Специалисты РЖД и полицейские проводят проверку по факту ДТП на одном из перегонов недалеко от Барнаула, в котором груженный углем поезд протащил зажатый между вагонами «ВАЗ», сообщает ГТРК «Алтай».

«Машинист не мог повлиять на ситуацию, поскольку автомобиль въехал в середину состава. Сейчас стражи порядка прорабатывают разные версии причин инцидента», – рассказали в РЖД.

В компании отметили, что для тяжеловесного состава удар был почти не ощутим, поэтому состав протащил легковушку около 15 км от поселка Ягодного до села Калманка. 48-летний водитель авто скончался.

В настоящее время правоохранительные органы проверяют все версии произошедшего, в их числе – техническая неисправность автомобиля.

Напомним, что вечером 21 ноября на железнодорожном переезде в поселке Черницк очевидцы заметили, как грузовой поезд тащит врезавшуюся в него легковушку. Состав остановился только возле Калманки. В МВД рассказали, что ДТП произошло около поселка Ягодного. Автомобиль «ВАЗ» въехал в грузовой железнодорожный состав. Тело погибшего нашли на ж/д путях.

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