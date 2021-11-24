Горняк22: В Республике Алтай мужчина несколько дней из ревности избивал сожительницу

Полиция Фото: pixabay.com

В МВД рассказали, что после избиений женщина пришла в больницу с различными травмами. Медики, в свою очередь, обратились в полицию

В Горно-Алтайске 36-летнюю местную жительницу несколько дней избивал ранее судимый 39-летний сожитель, сообщает пресс-служба регионального МВД.

По данным следствия, пьяный мужчина нескольких дней избивал потерпевшую из-за ревности. Во время последней ссоры сожитель несколько раз ударил женщину табуретом по голове и телу. После этого пострадавшая успокоила мужчину, и они легли спать. На следующий день она почувствовала себя плохо и обратилась в больницу.

Подозреваемого доставили в полицию, где он признал свою вину. Ранее мужчина был неоднократно судим. Против него возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее «Толк» сообщал, что жительница Барнаула из ревности ударила сожителя ножом. На суде мужчина простил обвиняемую, но это не помогло ей избежать наказания. В итоге суд назначил ей реальный срок. Женщина ранее уже была судима за убийство.

ТОЛК