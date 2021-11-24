Горняк22: «Титов Арену» накажут за рекламу шоу Меладзе и Лепса
Дворец Спорта. Титов Арена Фото: Виталий Барабаш
В ходе рассмотрения ситуации распространитель самостоятельно устранил нарушение, в связи с чем предписание ему не выдавали, отметили в ФАС
УФАС в Алтайском крае намерено возбудить административное дело против барнаульской «Титов Арены» за нарушения при рекламе концертов Валерия Меладзе и Григория Лепса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«На экране, размещенном на фасаде спорткомплекса, транслировалась реклама зрелищных мероприятий, однако в ней не было указано возрастное ограничение», – пояснили в антимонопольной службе.
Здесь напомнили, что «возрастное кодирование» предусмотрено для защиты детей от негативной информации.
Компании грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей.
Ранее «Толк» рассказывал о том, что барнаулец пожаловался в ФАС на нежданный звонок от Димы Билана.