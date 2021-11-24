Горняк22: В Алтайском крае мужчина нанес собутыльнику 65 ударов ножом

Нож Фото: pixabay.com

Мужчины поссорились во время застолья. Подсудимый никак не уходил из дома потерпевшего. В итоге обвиняемый взял нож и зарезал им мужчину

В Алтайском крае 44-летнего жителя Шипуновского района приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство 46-летнего знакомого, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Суд установил, что в феврале осужденный был в гостях у потерпевшего. Они вместе пили алкоголь. Во время застолья мужчины поссорились – гость не хотел уходить из дома.

В какой-то момент обвиняемый взял кухонный нож и ударил им хозяина дома не менее 65 раз. После этого он скрылся с места преступления. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Мужчина частично признал свою вину. Суд признал его виновным по статье 105 УК РФ (убийство) и назначил 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее «Толк» сообщал, что бийчанин убил одноклассника и закопал на приусадебном участке. Происшествие случилось 31 октября – двое мужчин устроили застолье, отмечая День автомобилиста. Один из собутыльников нелицеприятно отозвался о недавно умершей жене хозяина дома, что вызвало гнев у мужчины.

ТОЛК