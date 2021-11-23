Горняк22: В Алтайском крае с начала года на 17 тысяч сократилось число пенсионеров

Пенсионеры Фото: pixabay.com

По данным на 1 ноября, в регионе более 726,1 тыс. человек получают пенсию, из них 603,4 тыс. – по старости. Средняя пенсия по старости в крае составляет 15 328 рублей

За 10 месяцев текущего года в Алтайском крае на 17 тысяч человек уменьшилось число пенсионеров. В категории «пенсионеры по старости» состав сократился на 18,4 тысячи человек, сообщает altapress.ru.

В стране количество пенсионеров начало сокращаться после повышения пенсионного возраста. За год после реформы в регионе их стало меньше на 7,9 тысячи человек.

В год начала пандемии коронавируса убыль только ускорилась. В 2020 году эта группа населения стала меньше на 15 тысяч человек. Скорее всего, это связано с более высокой смертностью пожилых людей в пандемию.

В целом по всем возрастным группам населения коэффициент смертности (количество смертей на 1 тысячу жителей) в 2020 году увеличился на 16,3%. За первые восемь месяцев 2021 года – на 27,5%.

Ранее стало известно, что с 1 января в России пенсии будут выплачивать по-новому. Россияне, получавшие выплаты из негосударственных фондов, которые перестали функционировать, все равно получат накопительную часть. По новым правилам пенсию умершего смогут получить его законные наследники. Для этого нужно будет подать заявление в ПФР.

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