Горняк22: В Алтайском крае продлили штормпрогноз из-за сильного ветра и снега

Снег и ветер Фото: pixabay.com

Непогода в регионе сохранится день 22 ноября и продлится сутки 23 ноября. Жителей края просят соблюдать осторожность при передвижении вне дома

В Алтайском крае синоптики продлили действие штормового прогноза до конца дня вторника, 23 ноября. Об этом сообщили в региональном ЦГМС.

В этот период ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие в снег, а местами по югу возможны сильные осадки, а также метели. Также в крае усилится ветер, его скорость составит до 23 м/с, а в южных и восточных районах порывы достигнут 30 м/с. На дорогах сохраняются гололедные явления с отложением и налипанием мокрого снега, снежные заносы.

В ночь на 23 ноября по краю до -5, а местами до -11 градусов. В дневное время до +5.

24 ноября ожидаются небольшие осадки и похолодание в течение дня.

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