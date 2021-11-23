Горняк22: Умерший от ковида Валерий Гаркалин мог купить сертификат о вакцинации

Валерий Гаркалин Фото: кадр из youtube-шоу "ЭМПАТИЯ МАНУЧИ"

Валерий Гаркалин почти два месяца боролся с последствиями коронавируса. Болезнь развилась на фоне хронических проблем с сердцем

Композитор Юрий Лоза в своем аккаунте в Instagram обвинил врачей в смерти актера Валерия Гаркалина, который недавно скончался от последствий коронавируса.

«В больнице, под присмотром врачей, предварительно трижды привившись двумя разными вакцинами. И с кого спрашивать? С тех, кто гарантировал, что после вакцинации не умирают, а если болеют, то легко? Сейчас легко все свалить на его слабое сердце», – подчеркнул он.

Музыкант также отметил, почему ни один из врачей, которые вводили в артиста «непроверенную химическую смесь», не сказал ему, что она может ударить по сердечно-сосудистой системе.

При этом, предположительно, на самом деле Гаркалин от коронавируса не прививался. Об этом заявила телеведущая Лариса Гузеева. В своем неподтвержденном аккаунте на Facebook она рассказала, что актер лежал по соседству с ней и у него якобы не было ни одной прививки.

Слова артистки также подтвердил музыкальный продюсер Евгений Фридлянд. По его словам, артист сам признался в больнице, что якобы купил сертификат о вакцинации, сообщает «КП».

Ранее стало известно, что причиной смерти народной артистки России Нины Руслановой мог стать ковид. Предположительно, актриса некоторое время отказывалась от госпитализации и в больницу попала уже с вирусной пневмонией и аритмией. Ранее у Руслановой были проблемы с сердцем, она перенесла инсульт.

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