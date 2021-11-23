Горняк22: ЗАГСы Барнаула переименуют и разрешат принимать в них не по прописке

Документы, ЗАГС. Фото: pixabay.com

Отделы пронумеруют, в Железнодорожном районе структуру ликвидируют, а в медцентре «ДАР», наоборот, создадут для оперативной регистрации новорожденных

В Алтайском крае с 1 марта 2022 года поменяют принцип работы и структуру органов ЗАГС. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

«Жители Алтайского края смогут обратиться в любой из них для регистрации рождения, смерти, расторжения брака, усыновления, перемены имени независимо от того, где он находится», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в любом ЗАГСе можно будет получить справки и повторные свидетельства, внести изменения и исправления в актовые записи, восстановить и аннулировать такие записи.

Изменения коснутся и структуры службы. Так, с 1 марта отделы ЗАГС в Барнауле переименуют:

отдел ЗАГС по Центральному району города – на отдел ЗАГС №1,

отдел ЗАГС по Октябрьскому району – на отдел ЗАГС №2,

отдел ЗАГС по Ленинскому району – на отдел ЗАГС №3,

отдел ЗАГС по Индустриальному району – на отдел ЗАГС №4.

В Железнодорожном районе отдел ЗАГС упразднят из-за невостребованности. Напротив, в Алтайском краевом клиническом перинатальном центре «ДАР» создадут отдел для оперативной регистрации рождения и установления отцовства.

Ранее стало известно, что Путин предложил выплачивать отдельным регионам 1 млн рублей за третьего ребенка.

ТОЛК