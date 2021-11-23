Горняк22: Названа вероятная причина вспышки COVID-19 в алтайском тубдиспансере

Ковидный госпиталь Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Заболели 23 человека, в том числе два медработника. Большая часть людей уже выздоровела, на лечении остаются четыре человека

Вероятной причиной вспышки в противотуберкулезном диспансере Республики Алтай стало нарушение пациентами правил пребывания в медучреджении. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«Главной версией о первоначальном заносе инфекции является выход больных за пределы территории организации», – говорится в сообщении.

По последним данным, в диспансере заболели 23 человека, в том числе два медработника. 19 выздоровели, еще четверо продолжают лечение. Клинику закрыли на карантин, служба продолжает эпидемиологическое расследование.

За минувшую неделю в республике зарегистрировали несколько очагов инфекции среди сотрудников организаций, в том числе в местном драмтеатре, национальном музее, редакциях двух газет, управлении МЧС, ряде учебных заведений.

«Несколько случаев распространения заболевания произошло вследствие заноса из других регионов при посещении туристических объектов: «Алтай пэлас», «Алтай вилладж», – добавили в ведомстве.

За последние сутки среди жителей региона выявили 40 новых случаев заболевания (более 24 тысяч с начала пандемии). Республика находится в конце рейтинга заболеваемости.

Ранее телеведущая Ирина Муромцева рассказала, что вернулась из путешествия на Алтай с ковидом.

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