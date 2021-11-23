Горняк22: «Вести»: школы Барнаула начали отстранять невакцинированных учителей

Класс в школе Фото: комитет образования Барнаула

По неофициальным данным, мера затронет даже тех, кто не успел закончить вакцинацию. В Бийске процесс идет уже официально, однако местные власти заявляют, что речь не идет о массовых отстранениях

Школы в Барнауле с 22 ноября начали отстранять от работы не привитых от коронавируса учителей. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает телеканал «Вести-Алтай».

По данным ресурса, речь идет также о тех, кто не успел завершить вакцинацию.

Уточняется, что соответствующие приказы составило руководство ряда бюджетных учреждений города.

Между тем в Бийске, где подобные меры были ранее анонсированы, к отстранению педагогов приступили официально, отмечает канал.

Как пояснили журналистам в пресс-службе мэрии, речь не идёт о массовых отстранениях – каждый случай будут разбирать индивидуально. Санкции не коснутся тех, кто перенёс COVID-19 недавно, или тех, у кого есть медотвод.

По последним данным, в школах наукограда привито более 80% сотрудников.

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