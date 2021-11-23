Горняк22: Матвиенко наградила экс-губернатора Алтайского края Карлина

Александр Карлин Фото: altairegion22.ru

Почетный знак сенатору вручили, в том числе, за «заслуги в совершенствовании законодательства государства, обеспечении прав и свобод граждан Российской Федерации и государственном строительстве»

Российский сенатор и бывший губернатор Алтайского края Александр Карлин получил высший знак отличия Совета Федерации. Об этом сообщает официальный сайт региона.

Награду «За заслуги в развитии парламентаризма» в торжественной обстановке ему вручила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Пост руководителя края Александр Карлин занимал почти 13 лет, уйдя в отставку в мае 2018-го. 29 октября экс-губернатор отметил 70-летний юбилей.

ТОЛК