Горняк22: Алтайский край оказался на дне рейтинга зарплат среди российских регионов

Рубли. Деньги Фото: pixabay.com

По результатам исследования, только в девяти российских регионах каждый пятый зарабатывает более 100 тысяч рублей. При этом средняя зарплата по стране составила от 22 до 54 тысяч рублей

За текущий год Алтайский край опустился на две позиции и занял 75 место по уровню заработной платы среди российских регионов, сообщает РИА Новости.

Всего 1,5% жителей края имеют зарплату в размере более 100 тысяч рублей. При этом 22,7% работающих за свой труд получают менее 15 тысяч рублей. Чаще всего местные жители получают зарплату от 16 до 33 тысяч рублей.

Соседняя Республика Алтай в рейтинге зарплат заняла 50 место. Регион также ухудшил свои позиции на два показателя по сравнению с предыдущим исследованием.

Регионами с самыми высокими зарплатами стали Чукотка, Ямало-Ненецкий АО и Магаданская область. Москва заняла только пятое место. Меньше всего в стране получают в республиках Калмыкия, Мордовия и Дагестан.

Ранее «Толк» сообщал, что зарплатные аппетиты барнаульцев оказались на треть ниже, чем по стране. По словам аналитиков, у местных работников самые скромные зарплатные аппетиты. Они ожидают получать 34,5 тысячи рублей, что на 34,5% ниже, чем по стране.

ТОЛК