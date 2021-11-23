Горняк22: Красная икра и сладости подорожают в России к Новому году

Красная икра Фото: pixabay.com

По словам экспертов, накануне Нового года красная икра подорожала примерно на 30% по сравнению с 2020 годом. В Росстате также подчеркнули, что она непрерывно дорожает с начала 2020 года

В России розничная цена на красную икру достигла исторического максимума. Сейчас 1кг продукта стоит более 5 тысяч рублей, сообщает «РБК».

Подорожание произошло несмотря на успешный сезон добычи лососевых, который должен был снизить стоимость деликатеса. За последние 20 лет красная икра в общей сложности подорожала в 7,4 раза.

Стала дороже и красная рыба. В магазинах цена за 1 кг лососевых рыб увеличилась на 16% по сравнению с прошлым годом – с 726,9 до 845,3 рублей.

В Росрыболовстве отметили, что рост цен на продукт может быть связан с ажиотажем, который создают спекулянты перед новогодними праздниками. Сейчас они реализуют остатки икры и обманывают покупателей о количестве товара. В ведомстве подчеркнули, что дефицита лососевой икры не будет.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев рассказал, что на стоимость дальневосточного продукта также повлияло почти двукратное подорожание перевозок.

Кроме того, с 1 декабря производители сладостей планируют поднять цены на продукцию на 5-20%. По их словам, это связано с увеличением стоимости ингредиентов и упаковки.

В Минсельхозе отметили, что сейчас кондитеры работают в условиях роста издержек. При этом подорожание сладостей охватит только отдельные компании. Производители предотвращают резкий рост цен на продукцию, оптимизируя внутренние процессы и сокращая маржинальность, сообщают «Известия».

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае выросли цены на картофель и яйца. При этом цены на них все же остаются одними из минимальных по Сибири. Некоторые продукты, наоборот, подешевели. С начала месяца снизилась стоимость репчатого лука, мороженной неразделанной рыбы, яблок и других продуктов.

ТОЛК