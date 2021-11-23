Горняк22: Что за праздник День собак и доброты Wolfenoot и почему он взорвал интернет
Собака. Питомец Фото: Pexels
Маленький мальчик придумал праздник, а его мама рассказала об этой идее в Twitter. Так и появился праздник Wolfenoot, покоривший сердца сотен интернет-пользователей
23 ноября владельцы собак празднуют День собак и доброты – Wolfenoot.
В 2018 году семилетний мальчик из Новой Зеландии придумал праздник Wolfenoot, «когда Дух Волка приносит и прячет маленькие подарки по дому для всех». Его мама, писательница, рассказала об идее сына в Twitter. А пользователи неожиданно подхватили креатив ребенка и начали популяризовать новый праздник, рассказывает TIME. Хэштег праздника – #Wolfenoot.
Here’s the original tweet! #Wolfenoot is coming! Hello roasted meat, good bye turkey! https://t.co/o2k5DhgFXu
— Phoenix (@DraconicPhoenix) November 20, 2021
Праздник Wolfenoot в первую очередь отмечают собаководы, которые по-доброму относятся к своим животным, волонтеры, зоозащитники и просто добрые к животным люди. Они же пользуются особым покровительством Духа Волка.
«Люди, которые хорошо относятся к собакам, получают подарки лучше, чем кто-либо другой, – придумал мальчик. – Вы едите жаркое (потому что мясо едят волки) и торт, украшенный как полная луна».
У праздника есть сайт, а также группы в Facebook и Twitter.