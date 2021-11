Горняк22: Что за праздник День собак и доброты Wolfenoot и почему он взорвал интернет

Собака. Питомец Фото: Pexels

Маленький мальчик придумал праздник, а его мама рассказала об этой идее в Twitter. Так и появился праздник Wolfenoot, покоривший сердца сотен интернет-пользователей

23 ноября владельцы собак празднуют День собак и доброты – Wolfenoot.

В 2018 году семилетний мальчик из Новой Зеландии придумал праздник Wolfenoot, «когда Дух Волка приносит и прячет маленькие подарки по дому для всех». Его мама, писательница, рассказала об идее сына в Twitter. А пользователи неожиданно подхватили креатив ребенка и начали популяризовать новый праздник, рассказывает TIME. Хэштег праздника – #Wolfenoot.

Here’s the original tweet! #Wolfenoot is coming! Hello roasted meat, good bye turkey! https://t.co/o2k5DhgFXu

— Phoenix (@DraconicPhoenix) November 20, 2021