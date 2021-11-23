Горняк22: Снег с дождем и ветер до 30 м/с ожидаются 23 ноября в Алтайском крае

Снег Фото: Анна Меньшикова

Ранее синоптики еще на сутки продлили штормовой прогноз в регионе. При этом к среде непогода успокоится и вернется небольшое похолодание

Днем 23 ноября в Алтайском крае температура воздуха составит 0…+5 градусов. Также ожидаются снег с дождем, а в предгорных районах возможны сильные осадки. Утром местами вероятны метели. На дорогах по-прежнему сохраняется сильная гололедица. Ветер подует юго-западный, в отдельных районах его порывы достигнут 18-23 м/с, а местами по югу и востоку – до 25-30 м/с, передает Алтайский ЦГМС.

В Барнауле во вторник около +1…+3 градусов. Также ожидаются снег с дождем, в утренние часы – метель. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 12-17 м/с.

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