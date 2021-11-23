Горняк22: Как вылечить животных 23 ноября: народные приметы на Родиона и Ераста

Овцы. Стадо. Скот. Домашние животные Фото: Фото: pixabay.com

В этот день на Руси наши предки занимались раздачей всей своей ненужной одежды, а также проводили обряд по защите домашних животных от болезней

23 ноября отмечается народно-христианский праздник «Родион и Ераст». По-другому его называют «Крепкий наст», «Родион Ледолом», «День Ераста». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 23 ноября

В этот день наши предки приносили в церковь хлеб и соль для освещения, а после отдавали их домашним животным. Это делалось для того, чтобы защитить их от болезней.

Сочетание хлеба и соли на Руси считалось священным. Хлеб являлся символом богатства и благополучия, а соль выступала в качестве оберега от нечистых сил.

На реках к 23 ноября устанавливалось ледовое покрытие, но оно еще было непрочным и могло сломаться под ногами. Поэтому этот день называли «Ледоломом».

Если в этот день случалось особо сильное ненастье с дождем, мокрым снегом, сильным ветром, метелью или морозом, то нужно было выйти на крыльцо и поклониться зиме, чтобы она не злилась на людей.

Народные приметы 23 ноября

Со святого Ераста, жди ледяного наста.

Если иней покрыл все вокруг – быть морозу.

Если туман стелется по земле или все покрыло белым снегом – быть потеплению.

Если дует ветер, то вскоре закружат метели.

Если развезло дороги, то зима будет лютой.

Если расчирикались воробьи, то вскоре наступит оттепель. Если же они прячутся в траве, то быть снежной буре.

Если воробьи в гнезда много пуха таскают – жди холодов.

Погода. Зима Фото: pixabay.com

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