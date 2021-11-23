Горняк22: Кто такой святой Георгий Победоносец и о чем ему молятся

Церковь. Храм. Православие Фото: pixabay.com

23 ноября православная церковь отмечает День памяти святого великомученика Георгия Победоносца. Рассказываем, кто это такой и о чем ему молятся

Кто такой Георгий Победоносец

Великомученик Георгий родился в городе Бейруте. Он был сыном богатых и благочестивых родителей, которые воспитывали его в христианской вере. Об этом пишет портал pravmir.ru.

Юношей поступил на военную службу, где выделялся своим умом, храбростью, физической силой и красотой. Он стал любимцем императора Диоклетиана и достиг звания тысяченачальника.

Диоклетиан был одним из самых жестоких гонителей христиан и уговаривал Георгия отречься от веры. Но святой отказался и за это был заключен в тюрьму, где его положили спиной на землю, ноги заключили в колодки, а на грудь положили тяжелый камень. Также его били воловьими жилами, колесовали, бросали в негашеную известь и принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри. В итоге император приказал отрубить святому голову мечом.

О чем молятся Георгию Победоносцу

Крест. Церковь. Христианство Фото: Pixabay

Святой Георгий Победоносец считается покровителем всех воинов. Ему молятся люди, чьи близкие служат в армии и подвергаются ежедневным опасностям. Об этом сообщает портал pravoslavy.ru.

Он помогает одолеть врага, даровать победу, защищает от недоброжелателей, дарует исцеление от болезней, помогает земледельцам и скотоводам, а также помогает найти решение в трудных вопросах.

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