Горняк22: Магазин печей для пиццы с кафе построят в Барнауле

Проект на ул. Солнечная Поляна, 24д Фото: Платон Шипилов

В Барнауле одобрили проект одноэтажного здания специализированного магазина печей для пиццы и грилей. Оно разместится на окраине города на месте 15-летнего долгостроя

В Барнауле появится специализированный магазин печей для пиццы. Его построят на ул. Солнечная Поляна, 24д (пересечение с Г. Исакова). Проект здания повторно рассмотрели на градосовете 18 ноября, где собственник рассказал об особенностях будущего предприятия, а архитектор показал доработанный эскиз.

Кустики и скамейки

В новой версии проекта рядом со зданием на красной линии появилось благоустройство в виде кустарников, газона и скамеек. Также автор сделал анализ градостроительной ситуации, показал профиль улиц. А вот менять расположение парковочных мест, расположенных за зданием, не стал.

«Проанализировав ситуацию, мы пришли к выводу, что перекресток довольно оживленный, и сделать парковки перед зданием будет небезопасным решением. Поэтому остается две стоянки с въездами с ул. Солнечная Поляна и Г. Исакова, предусмотрена полоса торможения», – пояснил архитектор Платон Шипилов.

Согласно планировке здания, внутри будет два торговых зала и кафе. Общая площадь – 700 кв. метров. Также предусмотрена котельная, кабинет, склад, камера. Технические помещения решили увести в подвал, чтобы не загромождать общественное пространство. Сейчас на участке стоит 10-летний двухэтажный кирпичный недострой. Его намерены разобрать, оставив только фундамент и цоколь.

29 сентября, 8:03

Вместо 10-летнего долгостроя в Барнауле хотят возвести стеклянный магазин с кафе

В Барнауле предложили разобрать 10-летний кирпичный недострой и возвести стеклянное здание магазина с кафе. Но градосовет решил, что оно помешает перспективе расширения дороги

Экспертизу надо?

Члены градосовета попытались выяснить количество единовременных посетителей магазина, чтобы понять, попадает ли проект под обязательную экспертизу. Она предусмотрена для зданий, где ожидается пребывание 50 и более граждан. Присутствующий на заседании заказчик пояснил, что экспертиза не нужна, так как они планируют принимать не более 45 человек – ведь большая часть площадей будет занята громоздким оборудованием.

«У нас будет торговое оборудование, среди которого печи для пиццы, грили, мангалы, холодильные камеры, лари и тому подобное. А это достаточно крупногабаритная техника, и займет 40-50% площади. На одну только пиццу-печь надо примерно 10 кв. метров», – сообщил Андрей Ксенофонтов, собственник участка.

Но главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников напомнил, что количество посетителей рассчитывается по-другому: общую площадь, включая торговую, надо делить на 2,4 кв. метра. В случае рассматриваемого проекта это намного больше, чем 45 посетителей.

«Вы сами решаете, воспользоваться данными рекомендациями или нет. Но в будущем могут возникнуть проблемы, связанные с непройденной экспертизой», – предупредил Четошников.

Расширению улицы не помешает

Также экспертов не устроило то, что в проекте не показан подъезд для грузовиков, разделение пешеходных и транспортных потоков. Они напомнили, что все пункты разгрузки товаров должны быть на его участке, а не за пределами, и их надо обозначить на генплане территории. Члены градосовета хотели убедиться, что они не создают аварийных ситуаций.

Собственник объекта вступил в спор, напомнив, что это, во-первых, и есть его участок, а во-вторых, по итогу предыдущего рассмотрения в протоколе не было таких рекомендаций для доработки. Члены градосовета пояснили, что есть обязательные требования к оформлению проектной документации, и им надо следовать независимо от того, что рекомендовано на заседаниях.

Также в рамках обсуждения снова были озвучены перспективы по возможному расширению ул. Г. Исакова, уходящей в коттеджный поселок Солнечная Поляна. На это заказчик отметил, что его будущее здание никак не помешает.

«Если смотреть по плану, то проезд ул. Г. Исакова за светофором этого перекрестка немного смещен в правую сторону. И если были планы по расширению дороги, то это резонно сделать в левой части, чтобы заодно еще и выровнять профиль улицы. Мы предусмотрели со своей стороны полосу торможения, и само наше здание отстоит от проезжей части на 9 метров. Еще дальше мы его сдвинуть не можем из-за уже имеющегося фундамента», – пояснил он.

В итоге участники заседания решили утвердить проект, но автору необходимо оформить генплан территории и согласовать в рабочем порядке.

ТОЛК