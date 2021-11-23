Горняк22: Сила утренних пробок в Барнауле достигла восьми баллов

Автомобильная пробка зимой Фото: pexels.com

Обстановку осложнила разыгравшаяся накануне непогода — в понедельник во второй половине дня в городе дул сильный ветер, шел снег

Дорожные заторы силой до восьми баллов возникли в Барнауле утром 23 ноября. Данные передает сервис 2ГИС.

Наиболее напряженная обстановка сложилась на Павловском тракте за пересечением с улицей Малахова по направлению к центру, на улицах Кутузова и Северо-Западная.

В Алтайском крае вторые сутки действует штормовое предупреждение. Днем ранее в столице региона шел снегопад, дул ветер. На вторник синоптики передали в регионе усиление ветра с порывами до 30 м/с, снег с дождем.

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