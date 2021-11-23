Горняк22: Председатель Счетной палаты Барнаула Ольга Магель покинет пост

Ольга Магель Фото: Барнаульская гордума

Структуру чиновница возглавляет свыше 14 лет — ей продлевали полномочия трижды. В 2020 году президент РФ присвоил Магель почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации»

Барнаульская гордума на предстоящем заседании 30 ноября рассмотрит вопрос о досрочном сложении полномочий председателя Счетной палаты Ольги Магель. Текст проекта решения появился на сайте горадминистрации.

Предполагается, что 66-летняя чиновница покинет должность 8 декабря. Судя по представленной информации, отставка связана с ее выходом на пенсию: указанное в документе основание для расторжения контракта «достижение предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы».

Магель – уроженка села Зимино Алтайского края. Окончила Алтайский госуниверситет по специальности планирование промышленности. В администрацию города пришла в 2003 году на должность замначальника управления по финансам, налоговой и кредитной политике. Председателем Счетной палаты стала в августе 2008 года.

В первой половине ноября стало известно, что в отставку ушел глава крупнейшего в Алтайском крае Первомайского района.

ТОЛК