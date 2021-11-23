Горняк22: Соцсети: в Барнауле маршрутка протащила зажатую в дверях студентку

В маршрутке Фото: ti71.ru

По словам семьи пострадавшей, водитель слишком рано захлопнул дверь и нажал на газ, не посмотрев, что одна из пассажирок оказалась заблокирована

В Барнауле 18-летняя пассажирка маршрутки пострадала при выходе из транспортного средства. Об этом ее мать рассказала в соцсетях.

Утверждается, что инцидент произошел во второй половине дня 21 ноября на улице Северо-Западной.

«Дочь ехала от кардиоцентра до остановки «Смирнова». Водитель, не убедившись в том, что люди вышли и зашли, закрыл дверь, зажав дочери ногу, и протащил ее несколько метров», – поведала она.

Только чудом девушка не попала под колеса маршрутки, добавила женщина.

В разговоре с «Толком» она пояснила, что сейчас дочь жалуется на боль в плече и ноге, однако к медикам пока не обращалась. Семья ищет очевидцев произошедшего, чтобы «наказать водителя».

Это уже не первый инцидент с общественным транспортом за последнее время. Ранее барнаульцы пожаловались на хамство водителей маршруток и неаккуратную езду. При этом, судя по всему, на работу перевозчиков пока не повлияла даже выволочка от городских властей после резонансного ДТП с гибелью школьницы под колесами маршрутки.

ТОЛК