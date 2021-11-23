Горняк22: Бийчанин едва не зарезал полицейского, который пришел за ним

Нож. Нападение Фото: pixabay

По словам следователей, обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности

В Бийске 31-летний местный житель предстанет перед судом за посягательство на жизнь полицейского, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, в августе органы дознания возбудили против бийчанина уголовное дело по подозрению в тайном хищении имущества. В правоохранительные органы подозреваемый не явился, поэтому в сентябре оперуполномоченному поручили доставить его в отдел полиции.

Полицейский нашел мужчину в доме его сожительницы и потребовал поехать за ним. В ответ на это обвиняемый достал нож и попытался напасть на сотрудника. Благодаря сопротивлению и помощи очевидцев мужчина не нанес оперуполномоченному смертельное ранение.

Обвиняемый не признал свою вину. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Толк» сообщал, что 18-летний барнаулец жестоко избил незнакомого мужчину битой. Потерпевший получил перелом нескольких пар ребер, разрыв селезенки и внутрибрюшное кровотечение. Сейчас он находится в горбольнице №1. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело.

ТОЛК