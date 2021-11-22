Горняк22: КПРФ может выдвинуть Прусакову в качестве кандидата на пост президента России

Мария Прусакова Фото: Виталий Барабаш

В России в 2024 году состоятся выборы президента России. Коммунисты начали подготовку к выборной кампании и уже рассматривают возможных кандидатов

Депутат Госдумы от Алтайского края Мария Прусакова попала в шорт-лист кандидатов на пост президента 2024 года от коммунистов. Об этом написал парламентарий Сергей Обухов в своём Telegram-канале.

Он назвал список возможных кандидатов в том случае, если лидер партии Геннадий Зюганов откажется выставлять свою кандидатуру, как это было в 2018 году.

Обухов отметил, что самый медийно раскрученный альтернативный кандидат – это Павел Грудинин, участвовавший в выборах 2018 года. Среди других фаворитов – дважды выдвигавшийся от КПРФ спикер Госдумы Дмитрий Новиков, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин и губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Также внутри партии рассматривают кандидатуры врача и депутата Госдумы от Ульяновской области Алексея Куринного, блогера и депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко, координатора фракции КПРФ в Госдуме Николая Коломейцева, депутата Госдумы и одномандатника из Коми Олега Михайлова.

Ранее Прусакова выступила против введения QR-кодов при рассмотрении соответствующего федерального закона.

ТОЛК