Горняк22: Алтайский край вошел в число регионов с наиболее тревожной ситуацией по COVID

пандемия коронавируса Фото: pixabay.com

В Алтайском крае бешеными темпами растет заболеваемость коронавирусом. На фоне введения QR-кодов темпы вакцинации в регионе увеличились, однако в целом эпидобстановка остается сложной

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в трех регионах России складывается более напряженная эпидемиологическая ситуация. Речь идет об Алтайском крае, Кемеровской области и Бурятии, сообщает Известия.

Также она назвала регионы, где, наоборот, заметно улучшение. В частности, небольшое снижение заболеваемости отмечено в Сахалинской области.

Еще в нескольких регионах заболеваемость пошла на спад, однако пороговые значения пока не преодолены, поэтому говорить об улучшении ситуации еще рано. Среди них Москва и Московская область, Воронежская область, Республика Хакасия.

Ранее сообщалось, что непривитых бийских педагогов могут отстранить от работы с 22 ноября.

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