Горняк22: Более 8 тысяч детей заболели коронавирусом в Алтайском крае
Коронавирус Фото: pixabay.com
В Алтайском крае продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Ежедневно в регионе фиксируют около 530 новых инфицированных
У 535 жителей Алтайского края выявили коронавирус за прошедшие сутки. Таким образом, число зараженных достигло 99 313 человек, в том числе в крае зарегистрировано 8 017 больных детей. Об этом сообщает краевой оперштаб.
- 32 больных ковидом скончались в регионе за сутки, все умерли непосредственно от инфекции. За весь период пандемии в крае умерли 6 909 инфицированных.
- 503 жителя Алтайского края выздоровели за прошедшие сутки. Общее число переболевших – 70 251.
- В ковидных госпиталях с подтвержденным диагнозом сейчас лежат 3 708 человек. 473 пациента находятся там с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.
- 779 человека находятся в госпиталях в тяжелом состоянии, из них 290 находятся под аппаратами ИВЛ.
- 4 846 ковидных коек развернуто сейчас в крае, свободными остаются 665 места.
- На утро 21 ноября в Алтайском крае прививаются 969,6 тыс. человек.
- 8 000 тестов сделали в регионе за прошедшие сутки.
Новые случаи за сутки
Барнаул – 128
Бийск – 49
Рубцовск – 47
Славгород – 32,
Заринск – 21
Алейск – 18
Локтевский, Первомайский районы – по 14 заболевших
Павловский, Топчихинский районы – по 12
Бийский, Романовский районы – по 11
Немецкий национальный район – 10
Камень-на-Оби, Волчихинский, Егорьевский, Завьяловский, Угловский, Целинный, Шипуновский районы – по 9
Бурлинский, Ключевский районы – по 8
Михайловский район – 7
Новоалтайск, Змеиногорский, Кулундинский районы – по 6
Поспелихинский, Тальменский, Троицкий районы – по 5
Краснощековский, Крутихинский, Кытмановский, Чарышский районы – по 4
Баевский, Родинский районы – по 3
Зональный, Мамонтовский, Ребрихинский, Табунский, Усть-Калманский районы – по 2
Благовещенский, Каменский, Курьинский, Тогульский, Хабарский районы – по 1.
Ранее сообщалось, что в Барнауле ускорят темпы вакцинации работников общественного транспорта.