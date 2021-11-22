Горняк22: Алтайский край вошел в число регионов с наиболее тревожной ситуацией по COVID
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В Алтайском крае бешеными темпами растет заболеваемость коронавирусом. На фоне введения QR-кодов темпы вакцинации в регионе увеличились, однако в целом эпидобстановка остается сложной
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в трех регионах России складывается более напряженная эпидемиологическая ситуация. Речь идет об Алтайском крае, Кемеровской области и Бурятии, сообщает Известия.
Также она назвала регионы, где, наоборот, заметно улучшение. В частности, небольшое снижение заболеваемости отмечено в Сахалинской области.
Еще в нескольких регионах заболеваемость пошла на спад, однако пороговые значения пока не преодолены, поэтому говорить об улучшении ситуации еще рано. Среди них Москва и Московская область, Воронежская область, Республика Хакасия.
Ранее сообщалось, что непривитых бийских педагогов могут отстранить от работы с 22 ноября.