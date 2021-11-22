Горняк22: В Алтайском крае передали штормовое предупреждение из-за метели и гололеда

Снег, ветер. Погода Фото: pixabay.com

В начале рабочей недели в Алтайском крае значительно ухудшится погода. В некоторых районах будут метели, снегопады и дожди

Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий в Алтайском крае в ближайшие дни, сообщается на сайте ЦГМС региона.

Так, в регионе 22 и 23 ноября ожидается снег, дождь, местами мокрый снег. В южных районах погодные условия будут еще более неблагоприятными: метели, гололед, а также возможно налипание мокрого снега.

Температура днем 22 ноября составит +2…+7 градусов, ночью -6…-11.

Ветер усилится до 30 м/с. На дорогах возможна сильная гололедица, местами снежные заносы.

Ранее сообщалось, что 14 стоянок подготовили на федеральных трассах Алтайского края в период непогоды.

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